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الجمعة، 16 مارس 2018 03:36 م
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القبض على متهم صادر ضده حكماً بالحبس 68 سنة

الجمعة، 16 مارس 2018 03:14 م
القبض على متهم صادر ضده حكماً بالحبس 68 سنة حبس - أرشيفية





كتب إبراهيم أحمد - أحمد الجعفرى
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نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة في ضبط متهم مطلوب التنفيذ عليه في 70 قضية متنوعة بإجمالي 68 سنه حبس.

وتمكنت مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط " محمد.ص.ع - 40 سنة - صاحب إحدى الشركات التجارية ، والمطلوب التنفيذ عليه في 70 قضية " شيكات ، تبديد " ، والمقضي فيها باجمالي مدد حبس 68 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً ، وضبط كل ما يخل بالأمن العام والعمل على استهداف وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وخاصة في الأحكام القضائية واجبة النفاذ.


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