video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على عامل قتل "حلاق" فى مشاجرة بالدقهلية

الجمعة، 16 مارس 2018 05:03 م
القبض على عامل قتل "حلاق" فى مشاجرة بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية





الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

ألقت مباحث الدقهلية القبض على عامل لاتهامه بقتل حلاق بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بينهما، بسبب معاتبته على سخريته من عجوز أثناء مروره بالشارع.

 

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مركز شرطة نبروه بوصول إبراهيم زين محمد عبد الوهاب، 15 سنة حلاق، مقيم ببندر نبروه مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

 

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال محمد محمد عبد الوهاب، 53 سنة تاجر، جد المتوفى، فى محضر الشرطة، اتهم إبراهيم م. ع، 16 سنة، عامل بمحل ملابس، بالتعدى على المتوفى بالضرب بآلة حادة "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك حال معاتبة حفيده للمتهم لقيامه بالتهكم والسخرية من أحد المارة كبار السن.

 

وأكد بيان مديرية الأمن أن ضباط وحدة مباحث المركز تمكنوا من ضبط المتهم واعترف "فى محضر الشرطة" بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المصارف المائية .

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4131 لسنة 2018 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة، وأمر مدير الأمن بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى نجع الركابات بسوهاج يطالبون بسرعة إحلال وتجديد المسجد الرئيسى

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

مركز نبروة




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة