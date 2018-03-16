القبض على عامل قتل "حلاق" فى مشاجرة بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

ألقت مباحث الدقهلية القبض على عامل لاتهامه بقتل حلاق بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بينهما، بسبب معاتبته على سخريته من عجوز أثناء مروره بالشارع.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ مركز شرطة نبروه بوصول إبراهيم زين محمد عبد الوهاب، 15 سنة حلاق، مقيم ببندر نبروه مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال محمد محمد عبد الوهاب، 53 سنة تاجر، جد المتوفى، فى محضر الشرطة، اتهم إبراهيم م. ع، 16 سنة، عامل بمحل ملابس، بالتعدى على المتوفى بالضرب بآلة حادة "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك حال معاتبة حفيده للمتهم لقيامه بالتهكم والسخرية من أحد المارة كبار السن.

وأكد بيان مديرية الأمن أن ضباط وحدة مباحث المركز تمكنوا من ضبط المتهم واعترف "فى محضر الشرطة" بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المصارف المائية .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4131 لسنة 2018 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة، وأمر مدير الأمن بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة .