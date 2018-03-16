القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى التل الكبير بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" قال إنه بقصد الدفاع.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على المتهم "وحيد.ع.أ" 47 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.