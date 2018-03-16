الفنان محمد محسن يحى حفل مؤتمر الأورام.. وجائزة 5 آلاف جنيه لـــ3 فائزين







كتبت أمل علام تصوير محمود فخرى

أحيا الفنان محمد محسن حفل ختام مؤتمر مركز قصر العيني للأورام والطب النووى ، والذي عقد على مدى يومين بالقاهرة ، برئاسة الدكتور عماد حمادة أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام والطب النووى.

وقال الدكتور عماد حمادة رئيس المؤتمر ، أنه تم عقد جلسة لشباب الأطباء من مختلف أنحاء الجمهورية ، وكانت على مستوى العالم ولم يتم استبعاد اى بحث منهم ، وقد تم تخصيص الجائزة باسم الدكتور الراحل هشام عاطف ، موضحا أن الجائزة الأولى فازت بها الدكتورة مريم فرنسس ، والفائزة الثانية للدكتورة جوهرة حمدي ، والفائزة الثالثة الدكتورة ريهام حمدى،وتبلغ قيمة كل جائزة تصل لــ 5000 جنيه.

وأشار إلى أن المؤتمر أصدر عددا من التوصيات، أهمها الكشف المبكر للسرطان ، كما أنه مازال الدور الجراحى مهم فى معظم المرضى ومن أهم علاجات الأورام .

وأشار إلى أنه مازال العلاج الكيميائي يعلب دورا هاما وفعالا فى علاج الحالات المتقدمة أما العلاج الموجه فهو مفيد فى بعض الأورام مثل الثدي والغدد الليمفاوية وأورام الرئة .

وأوضح أن العلاج المناعى هو لعلاج الحالات المتقدمة، وقد أثبت فعالية فى علاج أورام الرئة والكلى المنتشرة ، ولكن يعتبر سعره عقبة أمام تقدمية لكل المرضى، ونأمل فى المستقبل أن ينخفض سعره لكى يستفيد منه اكبر قدر من المرضى.

من جانبها، قالت الدكتورة ابتسام سعد الدين استاد علاج الأورام بطب قصر العينى ، سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر الــــ 23 لمركز قصر العينى لعلاج الأورام والطب النووي شارك فيه 2100 طبيب من مختلف التخصصات فى علاج الأورام، ومن كافة مراكز الأورام فى مصر وبحضور أمين عام الرابطة العربية للأورام .

وأوضحت أن المؤتمر ناقش على مدى يومين سبل الاكتشاف المبكر والتشخيص الدقيق للأورام باستخدام أحدث الوسائل التشخيصية الحديثة ، كما استعرض أحدث الأبحاث العالمية فى مجال الأورام .

وأكدت أن جلسة شباب الأطباء شارك فيها الأطباء من كليات الطب المختلفة ،وعلى رأسها طلبة كلية الطب العسكري ،والقوا أبحاثا متميزة خلال جلسات المؤتمر.