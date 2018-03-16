العراق: خلل فنى وراء سقوط الطائرة الأمريكية بمحافظة الأنبار

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أكد مركز الإعلام الوطنى العراقى، اليوم الجمعة، أن سبب سقوط الطائرة الأمريكية فى مدينة القائم غربى محافظة الأنبار جاء نتيجة "عطل فنى" وليس بسبب أى عمل إرهابى، مشيرا إلى أن التحقيق ما زال مستمرا.

وذكر مركز الإعلام - فى بيان رسمى أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أن طائرة تعود للتحالف الدولى كانت تقدم إسنادا للقوات العراقية فى منطقة القائم سقطت، وأسفر عن مقتل عدد من طاقمها، موضحا أن الفرقة الثامنة من الجيش العراقى قامت بالإخلاء، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوطها جاء نتيجة خلل فنى، فيما تتواجد القوات الأمريكية فى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، حيث تقوم بتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية فى المحافظة، لمواجهة الجماعات الإرهابية.