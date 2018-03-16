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الجمعة، 16 مارس 2018 12:38 م
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العراق: إحباط هجوم لـ"داعش" على نقطة أمنية جنوب شرق بعقوبة

الجمعة، 16 مارس 2018 12:28 م
العراق: إحباط هجوم لـ"داعش" على نقطة أمنية جنوب شرق بعقوبة القوات العراقية - أرشيفية





أ ش أ
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أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، بإصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة وإحباط هجوم لـ"داعش"، على نقطة أمنية جنوب شرق بعقوبة.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلى فى محافظة ديالى - لم تمسه – قوله، "إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق فى حدود قرية (سكوك) بالأطراف الجنوبية لناحية (كنعان) شرق بعقوبة؛ ما أسفر عن إصابة مدنى بجروح"، مضيفا أن نقطة أمنية على أطراف القرية تعرضت إلى هجوم بإطلاق نار من قبل عناصر داعش عقب انفجار العبوة، مشيرا إلى أنه تم إحباط الهجوم دون أية خسائر بشرية.

وفى السياق، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على إرهابيين اثنين فى محافظتى واسط وذى قار، وذكرت المديرية - فى بيان - أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مكافحة إرهاب محافظتى (واسط) و(ذى قار) تمكنت الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات الرافدين من إلقاء القبض على 2 من الإرهابيين فى المحافظتين.


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