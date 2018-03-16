العثور علي جثة شخص مجهول بترعة الكلاحين بمركز قفط بقنا

انتشال جثه-ارشيفية
قنا- وائل محمد
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عثرت أجهزة الأمن منذ قليل على جثة شخص طافية بترعة الكلاحين التابعة لمركز قفط شمال محافظ قنا، وانتقل رجال الحماية المدنية لانتشال الجثة ونقلها للمشرحة.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى أخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير المباحث الجنائية يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من عمرة، بترعة الكلاحين مركز قفط.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للوصول إلى هوية الجثة وأسباب وفاته تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.
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