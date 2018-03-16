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الجمعة، 16 مارس 2018 12:12 م
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العثور على جثة عامل بالأمم المتحدة بعد شهرين من اختطافه فى أفغانستان

الجمعة، 16 مارس 2018 11:25 ص
العثور على جثة عامل بالأمم المتحدة بعد شهرين من اختطافه فى أفغانستان قوات الجيش الأفغانى





أ ش أ
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أعلن مسؤول أفغانى العثور على جثة عامل بهيئة الأمم المتحدة مختطف منذ شهرين، إلى جانب موظفة أخرى بالهيئة وطفلها، فى نفس موقع الحادثة بالعاصمة كابول.

وقال قائد شرطة كابول داود أمين - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن الجثة عُثر عليها فى وقت مبكر اليوم، مشيراً إلى عدم توافر معلومات حتى الآن حول مكان اختباء الموظفة الأفغانية الأخرى وطفلها .

 
وأضافت إيه بى سى نيوز ، أن مكتب الأمم المتحدة فى العاصمة كابول لم يعلق حتى الآن حول هذه التطورات الأخيرة، مشيرة فى نفس الوقت إلى أنه لم تتبن أية جماعة مسلحة هذه العملية وأن الشرطة الأفغانية ليس لديها معلومات حول ذلك.


وأوضحت الشبكة، نقلاً عن تقارير صحفية، أن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، نفى قيامهم بما اسماه "عملاً إجرامياً".

 

 


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