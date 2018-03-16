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العبادى يؤكد لنائب الرئيس الأمريكى وضع خطة لحل الخلافات مع إقليم كردستان

الجمعة، 16 مارس 2018 08:43 ص
العبادى يؤكد لنائب الرئيس الأمريكى وضع خطة لحل الخلافات مع إقليم كردستان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الجمعة، لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أنه يعمل على خطة طويلة الأمد مع حكومة إقليم كردستان لحل كافة الإشكالات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى وجود خطة لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأمريكيين فى العراق.

وأشار العبادى - فى بيان عقب اتصال هاتفى تلقاه من نائب الرئيس الأمريكى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إلى حرصه على ترسيخ الديمقراطية فى العراق وتقوية مؤسسات الدولة وأهمية المضى فى مشروع المواطنة للتغلب على السياسات الطائفية والعنصرية، مشيدا بتوجهات الشباب العراقى الذى يطمح فى إجراء انتخابات حرة وعادلة للخروج بعراق جديد، وأضاف أنه أصبح الآن للعراق جيش ومؤسسة عسكرية رصينة وقوية، مؤكدا أن حكومته تعمل على المضى فى تقوية باقى مؤسسات الدولة والهدف هو الوصول إلى وضع سياسى رصين لمنع التدخل الأجنبى الذى يسعى إلى إضعاف سيادة الدولة.

كما أشار العبادى إلى الخطة التى وضعت لتقليل عدد تواجد المستشارين والمدربين الأمريكان فى العراق بعد تحقيق انتصار ساحق على تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى أن وجود هؤلاء المدربين سوف يقتصر على دعم المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالخبرات الدولية فى التدريب والدعم الفنىن ولفت إلى أهمية ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبغداد، معربا عن أمله من الإدارة الأمريكية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى العراق.

ووفقا للبيان، أشاد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، بقيادة "العبادى" فى تحقيق النصر ضد داعش، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق، معربا عن إعجابه برؤية رئيس الوزراء وتحقيق التماسك المجتمعى وحرصه على ضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقى التى شاهدها من خلال زيارته الأخيرة إلى الموصل، فيما ثمن "بنس"، قيام الحكومة العراقية بإعادة فتح مطارى السليمانية وأربيل للرحلات الدولية، مؤكدا دعم واشنطن لوحدة العراق وسيادته.


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