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العبادى: أوفينا بجميع التزماتنا الدولية وأتلفنا مخلفات الأسلحة الكيمياوية

الجمعة، 16 مارس 2018 03:27 م
العبادى: أوفينا بجميع التزماتنا الدولية وأتلفنا مخلفات الأسلحة الكيمياوية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الجمعة أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيمياوية.

وقال العبادى - وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن العراق أوفى بالالتزامات الدولية بإتلاف كافة مخلفات الأسلحة الكيمياوية التى استخدمت فى زمن النظام المباد فى مدن حلبجة ومدن عراقية أخرى، حيث أعيد تفعيل هذا العمل فى عهد الحكومة الحالية وأنجز بالكامل واستلم العراق شهادة دولية تؤيد إنجازه هذه المهمة".


وأوضح أن مدينة حلبجة تعرضت لقصف بالسلاح الكيمياوى فى ثمانيات القرن الماضى، والتى أدت لاستشهاد آلاف المدنيين الابرياء من أبناء شعب الكردى، معربا عن اعتزازه بوحدة الشعب العراقى.


وعبر عن حزنه وتضامنه مع ذوى الضحايا أبناء الشعب الكردى، مؤكدا الحرص على الحقوق الدستورية للشعب الكردى، وتحقيق العادلة مع أطياف الشعب العراقى ضمن العراق الواحد، والمضى معا نحو عهد جديد من الأخوة والتعاون لإعادة البناء والإعمار.


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العراق

أخبار العالم اليوم

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