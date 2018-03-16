الطائرات الروسية تنفذ 7 رحلات استطلاع لاعتراض طائرات أجنبية بالقرب من حدودها







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الطيران الحربى الروسى أجرى 7 رحلات استطلاع خلال الأسبوع الماضى، لاعتراض طائرات استطلاع أجنبية بالقرب من الحدود الروسية.

وأوضح تقرير المعلومات البيانى الذى نشرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم مشاهدة 22 طائرة استطلاع أجنبية تحلق بالقرب من الحدود الروسية، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية الروسية أجرت إثر ذلك سبع رحلات لاعتراض ومرافقة تلك الطائرات، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه لن يتم السماح بانتهاك المجال الجوى الروسى.