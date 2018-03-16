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الجمعة، 16 مارس 2018 01:16 ص
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"الصيادلة": "الصحة" لم تخطرنا ببدء تطبيق التتبع الدوائى لمواجهة غش الأدوية

الجمعة، 16 مارس 2018 01:00 ص
"الصيادلة": "الصحة" لم تخطرنا ببدء تطبيق التتبع الدوائى لمواجهة غش الأدوية دواء - أرشيفية





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة لم تخطر النقابة حتى الآن، ببدء تطبيق نظام التتبع الدوائى لمواجهة مشكلة غش الأدوية، وجهات التطبيق وآليات تنفيذه، مشيرا إلى أن النقابة ستخاطب الوزارة لإعلامها بخطوات وآليات تطبيق تلك المنظومة.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة كانت مشاركة فى الخطوات الأولى لإعداد مشروع التتبع الدوائى منذ عام ونصف، ولكن منذ فترة لم يتم دعوتها بشكل رسمى للحضور، مشيرا إلى أن تتبع الدواء يبدأ بالمصانع منذ شراء المواد الخام وحتى صورته النهائية كأقراص، ووصوله إلى شركات التوزيع.

وكانت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، قد أعلنت عن انتهاء الوزارة من مشروع تتبع التشغيلات الدوائية المنتجة، والتى يتم توزيعها فى السوق كبديل مؤقت عن الباركود المقرر تطبيقه نهاية العام الجارى على أن يبدأ التطبيق الفعلى الأحد المقبل لضرب الغش الدوائى والقضاء على تهريب الأدوية غير المسجلة.

 

 

 


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التتبع الدوائى

غش الادوية

نقابة الصيادلة

وزارة الصحة




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