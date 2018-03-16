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الشرطة الأمريكية تعتقل امرأتين قامتا بأعمال تخريب فى مسجد بأريزونا

الجمعة، 16 مارس 2018 10:55 ص
الشرطة الأمريكية تعتقل امرأتين قامتا بأعمال تخريب فى مسجد بأريزونا الشرطة الأمريكية





لوس انجليس (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال امرأتين اقتحمتا مسجدا فى ولاية أريزونا حيث قامتا بأعمال تخريب وصورتا نفسيهما وهما تقولان عبارات معادية للإسلام.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية رون الكوك فى بيان إن تاهنى جونزاليز واليزابيث داونهاور أوقفتا بتهمة سطو من الدرجة الثالثة "بعد أن كشف تحقيق أنهما دخلتا إلى عقار يملكه مركز تمب الإسلامى وأزالتا بعدها عناصر مختلفة".

وأشار الى أن "بناء على التفاصيل الجريمة، سيتم النظر فى تعزيز جريمة الكراهية لإصدار الحكم".

وقد نشرت المرأتان مقاطع فيديو على موقع "فيسبوك" تظهران فيها وهما تدخلان إلى المركز وتقولان عبارات مهينة للإسلام وتشجعان أولادهما على تكرارها.

وأكد مدير مركز العلاقات بين الأديان وأحد أئمته أحمد العكوم لوكالة فرانس برس أن الحادث حصل صباح الرابع من مارس ولم يكن أحد موجودا فى المركز.

وقد شاهد صحفى محلى الفيديوهات ونبّه المسجد، الذى تحقق قادته من تسجيلات كاميرات المراقبة فى داخله ورأوا المرأتان تأخذان نسخا من القرآن ومنشورات وتمزقان مستندات كانت معلقة على لوح.

 


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