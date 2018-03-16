الشرطة الأمريكية: تضاؤل آمال العثور على ناجين فى انهيار جسر بفلوريدا







ميامى (رويترز)

قالت الشرطة الأمريكية إن رجال الإنقاذ نقبوا بين أنقاض جسر مشاة انهار فوق عدة حارات مرورية عند جامعة فلوريدا الدولية لكن آمال العثور على مزيد من الناجين تضاءلت صباح اليوم الجمعة.

وتأكدت وفاة 6 أشخاص بعدما انهار الجسر الذى شيد حديثا وسحق سيارات على أحد أكثر الطرق ازدحاما فى جنوب فلوريدا أمس الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة فى مقاطعة ميامى دايد صباح اليوم "للأسف تحول الأمر من إنقاذ إلى عملية انتشال، قد يرتفع عدد القتلى لأن هناك المزيد من السيارات ما تزال تحت الركام".

وقضى أفراد الطوارئ والكلاب البوليسية الليل فى البحث عن أى ناجين.

وذكر مسئولون ووسائل إعلام محلية أن 10 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى منهم اثنان فى حالة حرجة.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن السيارات كانت متوقفة فى إشارة مرور عندما انهار الجسر حوالى الساعة 1.30 بعد ظهر أمس الخميس (1730 بتوقيت جرينتش).

وقال مسئولون إن المخاوف بشأن استقرار الأجزاء الباقية من الجسر عرقلت جهود الإنقاذ.

وذكرت الجامعة أن الجسر الذى تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار مصمم ليتحمل إعصارا من الفئة الخامسة وليعيش 100 عام.