الشرطة الألمانية: شاب حاول اختراق موكب ميركل يعانى من مشاكل نفسية

الشرطة الألمانية: شاب حاول اختراق موكب ميركل يعانى من مشاكل نفسيةالجمعة، 16 مارس 2018 05:10 ص
عناصر من الشرطة الألمانية
برلين أ ش أ
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أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، أن الشاب الأفغانى الذى حاول مؤخرا اختراق موكب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء خروجها من مبنى البرلمان يعانى من مشاكل نفسية يخضع للعلاج منها.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرجل أخذ يصرخ بكلمات غير مفهومة محاولا اقتحام موكب ميركل أمس خلال خروجها من مبنى "البوندستاج" بعد انتخابها للمرة الرابعة لمنصب المستشارية.
وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن الرجل - البالغ من العمر 23 عاما - يعالج من مشاكل نفسية، غير أن أفعاله ليس وراءها أى دوافع دينية أو سياسية.
وكانت الشرطة الألمانية قد تمكنت من السيطرة على الرجل بعد أن وصل إلى مسافة 6 أمتار فقط من ميركل أثناء توجهها لركوب سيارتها، ويخضع حاليا للتحقيقات بتهمة مقاومة السلطات.
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