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السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ببولاق الدكرور

الجمعة، 16 مارس 2018 01:26 م
السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ببولاق الدكرور مشاجرة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات الجيرة، حيث أطلق أحد المتشاجرين أعيرة نارية من فرد خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة صفط اللبن.

 

فانتقل النقيب أيمن سكورى معاون بماحث بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأطلق عامل أعيرة نارية من فرد خرطوش خلال المشاجرة.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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