السيطرة على حريق فى سيارة نقل بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق فى سيارة نقل بعزبة عبد الجليل التابعة لمركز دمنهور.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بنشوب حريق فى سيارة بعزبة عبد الجليل بدائرة المركز، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين اشتعال النيران بسيارة نقل ملك "محمد.ا.ز" 38 سنة تاجر، مقيم إفلاقه بدائرة المركز، حال توقفها أمام منزل سائقها، "محمد.د.و" 38 سنة سائق، مقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك السيارة اتهم سائقها المذكور بإشعال النيران بالسيارة، بسبب خلاف بينهما إثر رفضه إعطائه مبلغ مالى، وأضاف باحتراق مقدمة السيارة، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف أنه فوجئ باشتعال النيران بالسيارة حال توقفها أمام منزله، ولا يعرف سبب ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة محل الحريق فنيًا، وتحرر المحضر اللازم جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة.