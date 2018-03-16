السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب تسرب غاز فى الإسكندرية

السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب تسرب غاز فى الإسكندريةالجمعة، 16 مارس 2018 02:48 م
حريق - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة مينا البصل، حيث تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالحريق وانتقلت القوات وسيطرت على النيران.
وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى ونشوب الحريق بمطبخ الشقة، ما أدى لاحتراق محتويات الشقة بالكامل، وسقوط جزء من حائط شرفة المطبخ دون حدوث إصابات.
وبسؤال قاطن الشقة "ص.ا.ع" 63 سنة حداد، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة تسرب الغاز الطبيعى من خرطوم البوتاجاز أثناء اشتعاله ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الحريق.
تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب وشركة الغاز الطبيعى، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
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