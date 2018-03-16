"السياحة": 14 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة و154 شركة نفذت رحلاتهم







كتبت ميرفت رشاد

أعلن محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الرحلات فى الأول من مارس الجارى، بلغ 14 ألف و300 معتمرا، لافتا إلى أن عدد الشركات المنفذة لرحلاتهم بلغ 154 شركة سياحية.

وقال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن عدد المعتمرين الذى تم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية عبر الخطوط المصرية بلغ 4300 معتمرا، بينما بلغت حصة الخطوط السعودية من عدد المعتمرين 4800 معتمرا، وفيما نقلت شركات الطيران الخاصة نحو 5200 معتمرا.

وأضاف" شعلان" أن هناك انفراجة فى أزمة تكدس المعتمرين أمام فروع شركة تسهيل للحصول على البصمة الحيوية التى أقرتها وزارة الحج والعمرة السعودية لكل زوارها من كافة بلدان العالم بداية من العام الحالى، لافتا إلى أن الشركة قامت بزيادة عدد مراكزها لـ 11 مركزا ، معلنا إنها ستصل لـ 15 مركزا السبت المقبل.

يذكر أنه تم تفعيل الحساب البنكى بـ 3 بنوك " الأهلى – مصر – القاهرة " لإيداع رسوم تكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال، لمن يرغب فى أداء المناسك هذا العام 1439 هـ وسبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات ماضية.

و تم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة طلبات الشركات الخاصة بالمتقدمين من الحالات التى استثنتها الضوابط بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 هـ، وأن الحالات التى سوف يتم استثنائها من أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، تقوم الشركة بتقديم طلب للجنة موضح به الحالة، كما يتم تقديم إفادة رسمية بمطابقة المواطن لشرط الاستثناء مختوم بشعار الجمهورية من الجهات المعنية، كما يتم تقديم صورة ضوئية من إثبات صلة القرابة مع الإطلاع على أصل المستندات.

أما بالنسبة للحالات التى سوف يتم استثنائها من المحارم والأطفال أقل من 12 عام، تقديم الشركة بطلب للجنة، وصورة من إثبات صلة القرابة مع الإطلاع على أصل الصور.