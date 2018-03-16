video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير هشام بدر : التصويت فى الانتخابات "عرس ديمقراطي" للمصريين بإيطاليا

الجمعة، 16 مارس 2018 08:12 م
السفير هشام بدر : التصويت فى الانتخابات "عرس ديمقراطي" للمصريين بإيطاليا السفير هشام بدر





كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

أكد السفير المصري فى روما هشام بدر إن بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بمثابة "عيد وعرس ديمقراطى" للجالية المصرية فى إيطالية.

وقال السفير بدر، فى حوار مطول مع وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، إن "اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية شهد إقبال كبير منذ فتح لجان الاقتراع فى تمام الثامنة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت روما، حيث استقبلت السفارة المصرية فى روما شباب وعائلات بأكملها مصطحبين أطفالهم،" مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب "أبدوا حماسًا كبيرًا للعملية الديمقراطية".

وأعرب السفير بدر عن رضاه عن نسب المشاركة فيما أسماه بـ"العرس الديمقراطي"، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعد بمثابة "عيد ورمز للثقة والأمل فى المستقبل.

وفتحت السفارة المصرية فى روما أبوابها فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إيذانا ببدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك والثانية منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وجماعته الإخوان المسلمين بعد ثورة 30 يونيو 2013. ويستمر التصويت حتى يوم الأحد المقبل

وأضاف السفير بدر إن "أبواب السفارة ستظل مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء يوم 18 مارس، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من التصويت”،  مؤكدا "اليوم هو يوم جميل فى تاريخ مصر".

وأكد "إذا أعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية سنشهد إنطلاقة كبيرة لمصر، ففي الأربع سنوات الماضية فعل الرئيس السيسي الكثير من أجل مصر.. لقد فعل أكثر مما فعله الرؤساء السابقين"، مشيرا إلى مشروعات التنمية العملاقة التى تم تنفيذه فى عهد الرئيس السيسي بدءا من الاقتصاد ومرورا بقطاعات الصحة والبنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة، وخلق فرص عمل حقيقية.

واستطرد بدر قائلا "إن التطور الذي تشهده مصر بات جليا من خلال المؤشرات الاقتصادية، حيق ارتفع معدل النمو لـ 5%، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10 مليارات دولار فى  2017.. نحن على أعتاب انطلاقة حقيقية فى حال فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية."

السفير-المصري-فى-روما-هشام-بدر

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير هشام بدر يفتتح مهرجان "إيطاليا تحيى مصر" بالمركز الثقافى المصرى فى روما

مصر

الانتخابات الرئاسية

روما

ايطاليا

سفير مصر بروما

السيسى

الرئيس المصرى

عبد الفتاح السيسى




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة