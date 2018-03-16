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السفير المصرى بالسعودية: إقبال كثيف للتصويت فى الانتخابات

الجمعة، 16 مارس 2018 03:57 م
السفير المصرى بالسعودية: إقبال كثيف للتصويت فى الانتخابات السفير المصرى بالسعودية ناصر حمدى





الرياض (أ ش أ)
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أكد السفير المصرى بالسعودية ناصر حمدى اليوم الجمعة، أن هناك إقبالا كثيفا من قبل المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية على التصويت فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المصريين اصطفوا أمام أبواب السفارة فى الرياض والقنصلية العامة فى جدة، قبل بدء عمليات التصويت.

وقال السفير المصرى - فى اتصال هاتفى مع قناة إكسترا نيوز الإخبارية، "إن الإقبال كان قويا، وعمت أجواء من الفرح الاحتفالات خلال العمليات التصويت، كما حرص كبار السن على المشاركة فى الانتخابات".

وأشار إلى أن كثافة الإقبال تدل على شدة وعى المصريين على المشاركة في الانتخابات، ووجه السفير المصرى الشكر للمملكة العربية السعودية على توفيرها الدعم الكامل واللازم لإجراء الانتخابات.

 


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