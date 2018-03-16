السفير المصرى بإيران: لمسنا وعيا وحرص الجالية على المشاركة فى التصويت

السفير المصرى بإيران: لمسنا وعيا وحرص الجالية على المشاركة فى التصويتالجمعة، 16 مارس 2018 01:18 م
السفير ياسر عثمان
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أكد السفير المصرى رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية فى إيران ياسر عثمان، أن هناك حرصا ملموسا بين الجالية المصرية فى العاصمة الإيرانية طهران، على المشاركة فى الانتخابات.
وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من داخل مقر اللجنة الانتخابية فى طهران، أن هذه المشاركة تعكس وعيا وحسا وطنيا ليس بالمستغرب على أبناء مصر فى الخارج.
يذكر أن الجالية المصرية المتواجدة فى إيران رغم قلة عددها فإنها حرصت على الذهاب إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى العاصمة الإيرانية طهران منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد أن فتحت لجنة الانتخابات الرئاسية أبوابها داخل مقر البعثة الدبلوماسية برئاسة السفير المصرى ياسر عثمان، من أجل للمشاركة فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018.
ويشار إلى أن الجالية المصرية المسجلة تتراوح بين 60 إلى 70 مواطنا مصريا، بينهم مدراء لشركات دولية، وإعداد بسيطة للطلبة ومواطنين من أسر أعضاء البعثة الدبلوماسية وفقا لرئيس البعثة الدبلوماسية المصرية ياسر عثمان.
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