السفير الروسى بالقاهرة: نشكر مصر على اهتمامها لإتمام عملية الانتخابات الروسية

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وجه السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشنكو، الشكر للحكومة المصرية لمساهماتها فى ترتيب ونجاح العملية الانتخابية للمواطنين الروس المقيمين بمصر للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت خارج روسيا اليوم الجمعة.

وقال كيربيتشنكو - فى تصريحات لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة إن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالمساعدة فى إتمام عملية الانتخاب للمواطنين الروس بالقاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على توفير ضمانات الأمن والسلامة رغم انشغالها بالترتيب للانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف أن السفارة الروسية بالقاهرة والقنصليتين بالإسكندرية والغردقة فتحت أبوابهم للناخبين من الجالية الروسية منذ الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، مؤكدا أن كل مواطن روسى يحمل جواز سفر ساريا يمكنه تسجيل بياناته والإدلاء بصوته فى أى من اللجان الثلاث.

وحول سير العملية الانتخابية، لفت السفير الروسى إلى كثافة الحضور من قبل الناخبين الروس بمصر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن السفارة ليس لديها حصرا كاملا للجالية الروسية فى مصر.

وشدد كابتشينكو على أن السفارة ملتزمة بكافة الإجراءات المنظمة للعملية الإنتخابية، مضيفا أن المشرفين على العملية الإنتخابية فى اللجان الثلاث هم من الجالية الروسية المقيمة بمصر.

وردا على سؤال حول قدرة موسكو تنظيم انتخابات رئاسية أثناء استكمال الترتيبات النهائية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، أكد سيرجى أن روسيا قادرة على تنظيم عملية إنتخابية ناجحة بالتزامن مع استعدادات استضافة كأس العالم، مشددا أن مثل هذه الضغوطات لا تشكل أى أزمة بالنسبة لموسكو.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد دعا - أمس - مواطنى بلاده إلى المشاركة فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى يوم /الأحد/ المقبل 18 مارس الجارى لتحديد مسار التطور المستقبلى للبلاد.