السفير الروسى بالقاهرة: نشكر أصدقاءنا المصريين على تأمين لجان الانتخابات الرئاسية الروسية







كتب إبراهيم حسان

أكد السفير الروسى فى القاهرة، سيرجى كيربيتشينكو، فتح 3 مراكز للتصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية فى القاهرة والإسكندرية والغردقة، صباح اليوم الجمعة، بموافقة اللجنة الإنتخابية المركزية بموسكو.

ووجه السفير الروسى، الشكر للدولة المصرية، لاهتمامها الكبير لمساعدة موسكو على إجراء انتخاباتها والتصويت فى السفارة الروسية بالقاهرة والمؤسسات الأخرى، فى جو مؤمن بالكامل لضمان سلامة الانتخابات الروسية، وقال: "نحن ممتنين للصديق المصرى على الاهتمام بالانتخابات الروسية".

وأضاف السفير الروسى فى القاهرة، فى تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، أن هناك 7 مرشحين ينافسون فلاديمير بوتين على مقعد رئاسة روسيا، مسجلين رسميا فى كشوف اللجنة الانتخابات الروسية، نافيا انتداب أشخاصا من روسيا لتسهيل عملية الانتخابات الروسية بالقاهرة، وجميع المشرفين على اللجان من العاملين بالقاهرة.

وأشار السفير الروسى فى القاهرة، إلى أن يحق للمواطن الروسى المشاركة فى التصويت بالانتخابات الروسية فى القاهرة، بشرط أن يحمل جواز سفر سارى المفعول ويحق له التصويت لاختيار أحد المرشحين، مشيرا إلى مشاركة المواطنين الروس فى الانتخابات كبيرة.

وأوضح أن عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية الروسية بدأت فى مصر منذ الثامنة صباحا وستستمر على مدار اليوم فقط حتى الثامنة مساءً.