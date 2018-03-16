السفارة المصرية فى نواكشوط: الانتخابات تتواصل بسهولة ويسر

السفارة المصرية فى نواكشوط: الانتخابات تتواصل بسهولة ويسرالجمعة، 16 مارس 2018 03:06 م
إقبال المصريين على الانتخابات
نواكشوط (أ ش أ)
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تتواصل بمقر السفارة المصرية فى نواكشوط، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، فى يسر وسهولة ووفقا للمعايير الديموقراطية المعروفة.
أكد ذلك السفير ماجد نافع مصلح، سفير مصر لدى موريتانيا - فى تصريحات صحفية، وقال إن عملية التصويت بدأت فى الساعة التاسعة من صباح اليوم وأن الجالية المصرية فى موريتانيا بدأت فى التوافد من مختلف المناطق المقيمة فيها، وأنها على تواصل مستمر مع السفارة التى حثت أبناء مصر المقيمين على الأراضى الموريتانية على المشاركة فى الانتخابات باعتبار ذلك واجبا وطنيا وحقا من حقوق المواطن المصرى فى الداخل والخارج.
وأشار السفير إلى أن عمليات التصويت ستستمر لمدة 3 أيام بمقر السفارة فى نواكشوط.
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