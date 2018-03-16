video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفارة المصرية بمدريد تحث المواطنين على التوجه للجان الانتخاب والتصويت

الجمعة، 16 مارس 2018 01:43 م
السفارة المصرية بمدريد تحث المواطنين على التوجه للجان الانتخاب والتصويت انتخابات الرئاسة فى الخارج





كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

نشرت السفارة المصرية بمدريد على صفحتها الخاصة بـ"فيس بوك" بيانا خاصا بالانتخابات الرئاسية المصرية، وقال السفير المصرى بمدريد عمر سليم إن "عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر ستجرى بدءا من اليوم الجمعة وتستمر السبت والأحد الموافقين 16 و17 و18 مارس 2018".

 

وأضاف السفير أنه "طبقا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية فيتعين على المواطنين التوجه للجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى مدريد، وبحوزتهم أصل جواز السفر المميكن ويكون سارى الصلاحية، أو أصل بطاقة الرقم القومى، دون الحاجة للتسجيل المسبق بكشوف الناخبين، حيث يحق لأى مواطن مصرى مقيم فى الخارج الإدلاء بصوته فى أى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالدولة المتواجد بها خلال الفترة القانونية للانتخابات".

 

وفى هذا الصدد، يحث السفير المصرى كافة المواطنين والمواطنات من أبناء الجالية المصرية على المشاركة بفاعلية فى الانتخابات باعتبار أن الجالية المصرية فى الخارج تمثل امتداد لأبناء الوطن فى الداخل، ونظرا لأهمية أدائهم لدورهم ومسئوليتهم الوطنية فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، فى إطار الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية فى مصر، وكذلك لممارسة حقهم الدستورى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. السفارة المصرية بالرياض تستعد للانتخابات بــ40 أتوبيسا لنقل الناخبين

السفارة المصرية بالكويت تستعد للانتخابات بشاشات عرض ومخيمات ملكية

فيديو.. وزير الخارجية يتفقد مقر اللجنة الانتخابية فى السفارة المصرية بروما ‏

مصر

سفارة مصر بمدريد

اسبانيا

الانتخابات بالخارج

الانتخابات المصرية

الانتخابات الرئاسية

الرئيس المصرى

عبد الفتاح السيسى

السيسي




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة