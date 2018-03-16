السفارة المصرية بمدريد تحث المواطنين على التوجه للجان الانتخاب والتصويت







كتبت فاطمة شوقى

نشرت السفارة المصرية بمدريد على صفحتها الخاصة بـ"فيس بوك" بيانا خاصا بالانتخابات الرئاسية المصرية، وقال السفير المصرى بمدريد عمر سليم إن "عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر ستجرى بدءا من اليوم الجمعة وتستمر السبت والأحد الموافقين 16 و17 و18 مارس 2018".

وأضاف السفير أنه "طبقا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية فيتعين على المواطنين التوجه للجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى مدريد، وبحوزتهم أصل جواز السفر المميكن ويكون سارى الصلاحية، أو أصل بطاقة الرقم القومى، دون الحاجة للتسجيل المسبق بكشوف الناخبين، حيث يحق لأى مواطن مصرى مقيم فى الخارج الإدلاء بصوته فى أى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالدولة المتواجد بها خلال الفترة القانونية للانتخابات".

وفى هذا الصدد، يحث السفير المصرى كافة المواطنين والمواطنات من أبناء الجالية المصرية على المشاركة بفاعلية فى الانتخابات باعتبار أن الجالية المصرية فى الخارج تمثل امتداد لأبناء الوطن فى الداخل، ونظرا لأهمية أدائهم لدورهم ومسئوليتهم الوطنية فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، فى إطار الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية فى مصر، وكذلك لممارسة حقهم الدستورى.