السفارة المصرية بأنجولا تشارك فى فعاليات اليوم العالمى للفرانكوفونية

السفارة المصرية بأنجولا تشارك فى فعاليات اليوم العالمى للفرانكوفونيةالجمعة، 16 مارس 2018 11:48 م
سفير مصر بأنجولا وحرمه يشاركان فى اليوم العالمى للفرانكوفونية بتقديم مأكولات مصرية
كتب أحمد جمعه
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شاركت السفارة المصرية فى أنجولا، مساء أمس الجمعة، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية بتقديم مأكولات مصرية وهدايا تذكارية للحضور من أعضاء السلك الدبلوماسى والشعب الأنجولى.
وأدلت حرم السفير المصرى فى أنجولا داليا الجوهرى بحديث للتليفزيون الأنجولى الذى اهتم بتفقد الجناح المصرى وتذوق المأكولات المصرية التى تم إعدادها لهذه المناسبة.
وستشارك مصر فى الاحتفال الذى ينظمه معهد اللغة الفرنسية فى أنجولا بالثقافة واللغة الفرنسية، بمجموعة من الأفلام المصرية القصيرة المترجمة للغة الفرنسية.
يشار إلى أن السفير، خالد حسن، سفير مصر لدى أنجولا، وحرمه أدليا بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك توجهت توجهت داليا الجوهرى إلى قلعة القديس ميجل "الفورتاليزا" للإشراف على الجناح المصرى وتمثيل السفارة فى مهرجان المأكولات للدول الأعضاء فى منظمة الفرانكوفونية.
السفارة المصرية فى أنجولا تشارك فى اليوم العالمى للفرانكوفونية بتقديم مأكولات مصرية
حرم السفير المصرى فى أنجولا
مأكولات مصرية
السفارة المصرية فى أنجولا تشارك فى اليوم العالمى للفرانكوفونية بتقديم مأكولات مصرية
السفارة المصرية فى أنجولا تشارك فى اليوم العالمى للفرانكوفونية بتقديم مأكولات مصرية
السفارة المصرية فى أنجولا تشارك فى اليوم العالمى للفرانكوفونية بتقديم مأكولات مصرية
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