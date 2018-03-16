السفارة الروسية بدمشق تفتتح مركزا لاقتراع المواطنين الروس المقيمين بسوريا

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أعلنت سفارة روسيا فى دمشق، اليوم الجمعة، افتتاح مركز لاقتراع المواطنين الروس المقيمين بسوريا فى الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن رئيس اللجنة الانتخابية الروسية الوزير المفوض فى السفارة الروسية بدمشق إلبروس كوتراشيف، قوله، "نتوقع أن يكون الإقبال مرتفعا من قبل مواطنينا"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بسبب ارتفاع مستوى الخطر، مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين الراحة إلى أقصى حد ممكن للمواطنين القادمين للتصويت.

وأوضح أن الوضع الأمنى فى مركز الاقتراع بالسفارة الروسية فى دمشق لا يزال متوترًا، وذلك لأن الأعمال القتالية تقع على بعد 4 كيلومترات من سفارة الاتحاد الروسى فى سوريا، مؤكدا أن مئات الأشخاص شاركوا فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى جرت فى مدينة اللاذقية ومحافظة حمص السورية.

ومن المقرر أن يتنافس فى الانتخابات التى ستقام يوم 18 مارس الجارى 8 مرشحين، وهم سيرجى بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبى العام الروسى"، وبافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعى الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكى مرشح عن "الحزب الليبيرالى الديمقراطى الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالى للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وجريغورى يافلينسكى مرشح عن حزب "يابلوكو".