الزهور الاعدادية بنات بالطور تتصدر تصفيات أوائل الطلبة باستكشافي جنوب سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختتمت مساء أمس، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الاعدادية، بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بجنوب سيناء، برئاسة زينب أحمد كمال رئيس المركز، والتى تنظمها إدارة الطور التعليمية برئاسة على حسن، والتى شارك فيها 11 مدرسة اعدادية على مستوى الطور.

وقال هشام عبدالحميد رئيس قسم التعليم الاعدادى ابإدارة الطور التعليمية ومنسق المسابقة، أن المسابقة استمرت على مدى 4 أيام حتى اليوم 15 مارس وان عدد الطلاب والطالبات المشاركين فيها يبلغ 44 متسابقا ومتسابقة اسئلة

وأشار هشام عبدالحميد إلى فوز مدرسة الزهور الاعدادية بنات بالطور بالمركز الأول بعد تغلبها اليوم علي مدرستى الشهيد ابراهيم الرفاعى الاعدادية بنين، ومدرسة نجيب محفوظ الاعدادية بنات و تصعيدها إلى التصفيات على مستوي المحافظة مدرسة واحدة في نهاية التصفيات علي مستوي ادارة الطور للتصفية علي مستوي مدارس المحافظة .



