الزراعة: 165 ألف رأس ماشية و6.7 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يومًا







كتب عز النوبى

كشف تقرير الادارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أن إجمالى المذبوحات من الابقار والجاموس خلال شهر يناير الماضى قد بلغت (98222) رأس ,ومن الأغنام والماعز فقد بلغ إجمالى المذبوحات منها (45474) رأس ومن الجمال (9920) رأس , ومن الخنازير (2687) بذلك يكون اجمالى ماتم ذبحه من حيوانات داخل المجازر المعتمدة وتحت اشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية (156303 ) رأس من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر، بينما بلغ إجمالي أعداد الدواجن المذبوحة فى المجازر المعتمدة خلال شهر يناير ( 6795125) طائر.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير ) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل .