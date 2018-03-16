الزراعة: وقف تصدير البطاطس لروسيا من منطقتين فقط.. والتصدير: إجراءات لعدم التكرار







كتب عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تلقى إخطارا من المستشار التجارى المصرى فى روسيا يفيد بأن هيئة الرقابة على الزراعة الروسية، قررت وقف تصدير محصول البطاطس من منطقتين من الأراضى الزراعية المصرية بسب وجود إصابة بالعفن البنى فى الشحنات المصدر إليها، مؤكدا أن إدارة الحجر الزراعى المصرى قررت وقف تصدير البطاطس من تلك المنطقتين لحين تقييمهما.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه على الفور تم إبلاغ مشروع العفن البنى بوزارة الزراعة باتخاذ جميع الإجراءات ومسح شامل لتلك المناطق والتى تقع بمحافظة البحيرة، وأخذ عينات من الزراعات بالمنطقة المصابة والمنطقة المجاورة لها، لمكافحة المرض النباتى.

فيما أوضح المهندس عبد الحميد الدمرادش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس تلقى إخطارًا من المستشار التجارى المصرى فى روسيا بوقف صادرات البطاطس من حوضين بمنطقتين فى الاراضى الزراعية القديمة بمحافظة البحيرة بسب مرض العفن البنى.

وأشار إلى أنه جار التحقيق مع الشركات المصدرة للشحنات، موضحًا أن المرض نباتى ولا يؤثر على الصحة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لتلاشى رفض أى شحنات خاصة أن روسيا من أكبر مستوردى البطاطس.