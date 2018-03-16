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الدفاع الروسية: سلاحنا الجوى لم ينفذ مهام قتالية فى الغوطة الشرقية

الجمعة، 16 مارس 2018 07:34 م
الدفاع الروسية: سلاحنا الجوى لم ينفذ مهام قتالية فى الغوطة الشرقية مقاتلة روسية





(أ ش أ)
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نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الأنباء المترددة حول شن موسكو ضربة جوية على الغوطة الشرقية، مؤكدة أن سلاح الجو لم ينفذ مهام قتالية فى المنطقة.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) إن "تقارير المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا نقلا عن "ناشطين" مجهولين من بلدة كفر بطنا حول ضربات لسلاح الجو الروسى فى الغوطة الشرقية تزوير جديد، وأن سلاح الجو الروسى لا ينفذ أى عمليات قتالية فى الغوطة الشرقية".

وكان مجلس الأمن الدولى قد تبنى بالإجماع يوم 25 فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذى يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما فى جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية؛ لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين فى جميع المناطق.

 


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سلاح الجو الروسى

الغوطة الشرقية

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