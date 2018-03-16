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الجمعة، 16 مارس 2018 03:37 م
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الداخلية تضبط 56 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 مارس 2018 01:50 م
الداخلية تضبط 56 قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية خلال 24 ساعة أسلحة ـ أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية، لملاحقة الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، فى ضبط 56 قطعة سلاح ناري، بينها رشاشات وبنادق آلية، بحوزة 53 متهم .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم  "تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة"، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 

 


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