الداخلية تضبط 52 ألف هارب و113 قضية مخدرات خلال 24 ساعة







كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط "113 قضية مخدرات، 41 متهم ومراقب هاربين، إعادة 5 سيارات ودراجات نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 52437 حكم قضائى متنوع".

وعلى جانب أخر، نجحت مكافحة المخدرات، في ضبط شخصين بالقاهرة، بحوزتهما 3,669 كيلو جرام حشيش، وضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، بحوزته 530 قرص مخدر، وضبط 3 أشخاص بالبحير، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,050 كيلو جرام و5000 قرص مخدر.

واستمراراً لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية والتنفيذية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن " المنيا، قنا، كفرالشيخ، المنوفية، سوهاج، الشرقية، أسيوط، الغربية، بنى سويف، الدقهلية"، بتوجيه حملات أمنية مكبرة لتأمين تنفيذ عدد من القرارات، حيث تم إزالة عشرات التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.