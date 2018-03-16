"الخارجية": مكاتب الاقتراع فى أمريكا على وشك فتح أبواها أمام الناخبين

"الخارجية": مكاتب الاقتراع فى أمريكا على وشك فتح أبواها أمام الناخبينالجمعة، 16 مارس 2018 01:32 م
انتخابات الرئاسة فى الخارجة
كتب محسن البديوى
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أكد السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن هناك إقبال كبير ومبشر جدًا فى مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية فى الخارج.
فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه لم يرد أى شكاوى حتى الآن فيها يتعلق بانتخابات الخارج، مشيرًا إلى أنه تم غلق مكاتب الاقتراع فى اليوم الأول بكل من استراليا ونيوزيلندا.
وأشار إلى أن مكاتب الاقتراع فى الولايات المتحدة الأمريكية على وشك فتح أبواها أمام الناخبين.
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