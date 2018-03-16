الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لإجراء حوار مع لندن بشأن حادث تسمم "سكريبال"







أ ش أ

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن مقترحات موسكو للحوار الطبيعى والمهنى مع لندن وواشنطن حول محاولة اغتيال العميل سيرجى سكريبال فى بريطانيا مؤخرا، لا تزال مطروحة ولم تسحبها بعد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إنه على مدى الأيام القليلة الماضية، أوضحنا أننا جاهزون لحوار طبيعى ومهنى حول أى جانب من جوانب قضية سكريبال، ونؤكد على ذلك مرة أخرى، مضيفا أن التحقيق لا يمكن إجراؤه فى ظروف تسودها الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة.

ورجح ريابكوف، أن تتخذ واشنطن وحلفاؤها خطوات جديدة ضد روسيا فى قضية سكريبال، وعبر عن ثقته فى أن الأيام القادمة ستشهد تنسيقا أكبر فى مجموعة الولايات المتحدة، وبريطانيا وحلفائهما، فى هذا الموضوع، يذكر أن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، أدانوا، أمس الخميس، حادث تسمم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، واعتبروه اعتداء على سيادة بريطانيا.