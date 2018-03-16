الحريرى يدعو المجتمع الدولى إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية







روما أ ش أ

دعا رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى المجتمع الدولى، إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية من أجل تمكينها من الإضطلاع بواجبها فى الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن الحريرى قوله، خلال حضوره أعمال مؤتمر (روما 2 ) الذى تنظمه فى العاصمة الإيطالية مجموعة الدعم الدولية للبنان، إن بلاده تنوى زيادة تواجدها العسكرى فى الجنوب بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.

وأضاف "سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبنانى إلى الجنوب ونؤكد نيتنا نشر فوج نموذجى، يشار إلى أن الحريرى التقى ، على هامش المؤتمر ، وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس .