الجيش السورى يسيطر على 70% من الغوطة ويدعو سكانها للخروج الآمن

الجيش السورى يسيطر على 70% من الغوطة ويدعو سكانها للخروج الآمنالجمعة، 16 مارس 2018 05:29 م
الرئيس السورى بشار الاسد
أيمن رمضان و (أ ف ب)
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دعت قيادة الجيش السورى سكان الغوطة الشرقية إلى الخروج عبر "المعابر الآمنة" التى حددتها، مؤكدة استعادتها السيطرة على 70% من المناطق التى كانت تحت سيطرة "المجموعات الإرهابية".
وجاء فى بيان نقله الإعلام الرسمى "القيادة العامة للجيش تدعو أبناء شعبنا الأبى فى الغوطة الشرقية للخروج من تحت نير التنظيمات الإرهابية عبر المعابر الآمنة"، مؤكدة استعادتها "السيطرة على 70 % من المناطق التى كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية" فى المنطقة.
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