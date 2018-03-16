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الجيش الروسى يعلن تصفية قناصة حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية

الجمعة، 16 مارس 2018 01:44 م
الجيش الروسى يعلن تصفية قناصة حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا





موسكو (أ ش أ)
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أفاد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اليوم الجمعة، بتصفية قناصة من الجماعات المسلحة المنتشرة فى الغوطة الشرقية، حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين عبر الممرات الآمنة التى أعلنها الجيش السورى هناك.

وقال متحدث باسم المركز وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن المسلحين حاولوا اليوم إحباط خروج المدنيين من بلدة حمورية فى الغوطة الشرقية، فيما فتح بعض القناصة النار مستهدفين المدنيين المغادرين، واتخذت الخطوات الأمنية اللازمة لتصفية مطلقى النار واستمرار خروج المدنيين من المنطقة.

وأضاف أن سكان بلدة عربين فى الغوطة أعربوا عن الرغبة فى مغادرة المنطقة، لكن المسلحين يمنعونهم من ذلك، فيما تجرى المفاوضات لحل هذا الإشكال.

وذكر المركز، في وقت سابق اليوم، أن 3326 شخصا غادروا حمورية وسقبا وحزة، ليصل بذلك إجمإلى من غادروا الغوطة الشرقية إلى أكثر من 14,5 ألف نسمة خلال الهدنة الإنسانية اليومية التى أعلنها هناك الجيش الروسي منذ السابع والعشرين من فبراير الماضى، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

 


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