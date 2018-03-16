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الجمعة، 16 مارس 2018 01:41 م
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الجيش التركى يدعو المقاتلين الأكراد فى عفرين للاستسلام

الجمعة، 16 مارس 2018 01:03 م
الجيش التركى يدعو المقاتلين الأكراد فى عفرين للاستسلام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





أنقرة (رويترز)
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 قال الجيش التركى إنه ألقى منشورات على شمال منطقة عفرين فى سوريا اليوم الجمعة، تطالب المقاتلين الأكراد بالاستسلام، حيث جاء ذلك بعد ليلة من القصف المكثف على أكبر مدن عفرين.

وأفاد الجيش أن المنشورات المكتوبة بالعربية والكردية تقول "تسعى وتجاهد القوات المسلحة التركية من أجل تحقيق الأمن والسلام والطمأنينة والرفاهية فى عفرين والمنطقة".

وجاء فيها أيضا "ثقوا فى اليد التى نمدها إليكم، ثقوا فى عدالة تركيا وثقوا فى القوات المسلحة التركية، تعالوا واستسلموا! ينتظركم مستقبل مملوء بالهدوء والسلام فى عفرين".

وبدأ الجيش التركى ومقاتلون متحالفون معه من المعارضة السورية هجوما فى عفرين قبل شهرين تقريبا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستانى المحظور لديها الذى يشن حملة تمرد منذ 3 عقود ضد الدولة التركية.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب إن القوات التركية قصفت مدينة عفرين خلال الليل وقتلت ما لا يقل عن 18 شخصا، وأضاف أن مقاتلى الوحدات يخوضون معارك مع القوات التركية والمقاتلين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة.

وتحاول القوات التركية محاصرة مدينة عفرين منذ أيام، وقال متحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان أمس الخميس إن المدينة ستُطهر من المقاتلين "قريبا جدا".

 


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