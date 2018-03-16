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"الجنايات" تستكمل غدا مرافعة دفاع منصور أبو جبل ورفاقه فى اتهامهم بالتجمهر

الجمعة، 16 مارس 2018 12:37 ص
"الجنايات" تستكمل غدا مرافعة دفاع منصور أبو جبل ورفاقه فى اتهامهم بالتجمهر منصور ابو جبل -ارشيفية





كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة دفاع أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين شرطة آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


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