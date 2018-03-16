الجزائر ترسل 100 إمام لفرنسا و50 لدول أوروبية أخرى لإمامة الصلوات فى رمضان







كتب أحمد علوى

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، محمد عيسى، أنه سيتم إرسال 150 إماما إلى أوروبا منهم 100 إلى فرنسا لإمامة الصلاة خلال شهر رمضان الكريم.

وصرح عيسى للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسى، جيرارد كولومب، قائلا: "اخترنا 150 إماما من بين أفضل الأئمة الذين أعربوا عن رغبتهم فى الذهاب إلى الخارج لإمامة الصلاة خلال شهر رمضان الكريم".

وأوضح أن فرنسا ستستفيد من أكبر عدد من الأئمة (100 إمام) نظرا للكثافة الكبيرة للجالية الجزائرية هناك، كما سيتم توزيع 50 إمام آخر على بلدان أخرى على غرار ألمانيا و إيطاليا و إنجلترا و بلجيكا و كندا.

ودعا عيسى الأئمة الذين تم اختيارهم على أساس التحكم فى قواعد تلاوة القرآن و كفاءات نشر الخطاب الدينى المعتدل و الواضح، إلى أن يكونوا "سفراء السلم" و إبراز الصورة الحقيقية للإسلام فى العالم.

و كشف الوزير أنه بطلب من الطرف الفرنسي، ستجوب قافلات ثقافية مختلف بلديات فرنسا قصد تنظيم ندوات حول "المسعى الجزائرى لإبراز الاسلام المعتدل و العادل".