video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجالية المصرية ببيروت: الإقبال الكبير للناخبين دليل على ولائهم لبلادهم

الجمعة، 16 مارس 2018 01:54 م
الجالية المصرية ببيروت: الإقبال الكبير للناخبين دليل على ولائهم لبلادهم انتخابات المصريين بالخارج





بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد نائب رئيس الجالية المصرية فى العاصمة اللبنانية بيروت توفيق حلمى أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية فى اليوم الأول كبير جدا .

وتوقع حلمى فى تصريح صحفية، زيادة أعداد الناخبين اعتبار ا من صباح غد السبت والأحد لافتا إلى أن الإقبال المتميز للناخبين للإدلاء بأصواتهم دليل على مدى ولاء المصريين لوطنهم ورغبتهم فى المشاركة الفعالة .

ولفت الى التسهيلات المتميزة التى تقدمها السفارة المصرية فى بيروت منوها بوجود ثلاث مجموعات استقبال للناخبين وإنهاء كافة الإجراءات بتسجيل الناخب والأداء بالصوت والخروج من اللجنة فى مدة لاتزيد عن دقيقتين .

وقال انه من الملاحظ المشاركة الفعالة لكبار السن والسيدات فى العملية الانتخابية وحضوره مبكرا للإدلاء بأصواتهم ، لافتا كذلك إلى الاهتمام الإعلامى الملاحظ لتغطية الانتخابات الرئاسية من قبل وسائل الإعلام اللبنانية بوجه خاص والعالمية بوجه عامز.

وأضاف أن الاقبال الممتاز للمصريين بلبنان على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو اكبر دليل ورد عملى على رفضهم القاطع للدعوات المغرضة والهزلية بالامتناع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن الناخبين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية جَاءُوا رافعين أعلام مصر ومهللين للإدلاء بأصواتهم وكأنهم فى عيد قومى لمصر  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد حنفى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر ببيروت

صور.. الاستعدادت النهائية بلجان الانتخابات الرئاسية فى روسيا

السفارة المصرية بمدريد تحث المواطنين على التوجه للجان الانتخاب والتصويت

انتخابات الرئاسه

اخبار انتخابات الرئاسه

تصويت المصريين

اخبار تصويت المصريين

سفاره مصر ببيروت




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة