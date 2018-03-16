الجالية المصرية ببيروت: الإقبال الكبير للناخبين دليل على ولائهم لبلادهم







بيروت (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الجالية المصرية فى العاصمة اللبنانية بيروت توفيق حلمى أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية فى اليوم الأول كبير جدا .

وتوقع حلمى فى تصريح صحفية، زيادة أعداد الناخبين اعتبار ا من صباح غد السبت والأحد لافتا إلى أن الإقبال المتميز للناخبين للإدلاء بأصواتهم دليل على مدى ولاء المصريين لوطنهم ورغبتهم فى المشاركة الفعالة .

ولفت الى التسهيلات المتميزة التى تقدمها السفارة المصرية فى بيروت منوها بوجود ثلاث مجموعات استقبال للناخبين وإنهاء كافة الإجراءات بتسجيل الناخب والأداء بالصوت والخروج من اللجنة فى مدة لاتزيد عن دقيقتين .

وقال انه من الملاحظ المشاركة الفعالة لكبار السن والسيدات فى العملية الانتخابية وحضوره مبكرا للإدلاء بأصواتهم ، لافتا كذلك إلى الاهتمام الإعلامى الملاحظ لتغطية الانتخابات الرئاسية من قبل وسائل الإعلام اللبنانية بوجه خاص والعالمية بوجه عامز.

وأضاف أن الاقبال الممتاز للمصريين بلبنان على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو اكبر دليل ورد عملى على رفضهم القاطع للدعوات المغرضة والهزلية بالامتناع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن الناخبين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية جَاءُوا رافعين أعلام مصر ومهللين للإدلاء بأصواتهم وكأنهم فى عيد قومى لمصر