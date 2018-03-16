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الجمعة، 16 مارس 2018 04:54 م
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"الجارديان": رسالة انتحار تزيد من إحراج رئيس وزراء اليابان بشأن فضيحة محسوبية

الجمعة، 16 مارس 2018 04:38 م
"الجارديان": رسالة انتحار تزيد من إحراج رئيس وزراء اليابان بشأن فضيحة محسوبية شينزو آبى - رئيس وزراء اليابان





كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن فضيحة المحسوبية التى أحاطت بالحكومة اليابانية اتخذت منعطفاً قاتماً، حيث وردت تقارير تفيد بأن مسئولا ماليًا ترك ملاحظة قبل انتحاره قال فيها إنه أُجبر على إعادة كتابة سجلات تتعلق ببيع أراضى. 
 
وقد اعترفت وزارة المالية هذا الأسبوع بأنها غيرت 14 وثيقة تتعلق ببيع الأراضى العامة بخصم يصل إلى 85٪ لرجل أعمال لديه صلة مع آكى زوجة رئيس الوزراء شينزو آبى.
 
وتضمنت التنقيحات التى تمت فى أوائل العام الماضى إزالة الإشارات إلى أبى والسيدة الأولى قبل أن يتم تقديم السجلات للبرلمانيين الذين يحققون فى شكوك حول استغلال النفوذ.
 
وعثر على مسئول من مكتب المالية المحلى الذى أشرف على الصفقة ميتا فى منزله الأسبوع الماضى، وتبين أن الرجل، الذى كان فى الخمسينات من العمر، ترك رسالة مفصلة مفادها أنه كان يشعر بالقلق من أنه قد يضطر إلى تحمل كل اللوم.
 
وقال إن رؤسائه طلبوا منه تغيير جزء من الوثائق الرسمية المتعلقة ببيع أرض فى أوساكا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة NHK، وأكد أنه لم يتحرك بمفرده ولكن استجابة لتعليمات وزارة المالية.
 
ووصفته عائلته بأنه رجل شريف "يكره أن يفعل أى شىء غير عادل"، وقال أحد أفراد الأسرة: "آمل أن يتم الكشف عن كل شيء. لا أريد أن تضيع وفاته هباءً".

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