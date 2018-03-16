التفاصيل الكاملة وأماكن عروض الأفلام خلال 5 أيام بـ"مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية"







الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الفترة من 16 حتى 22 مارس الجارى تحت شعار "سينما من أجل غد أفضل"، بمعبد الملكة حتشبسوت فى البر الغربى.

ويشارك فى المهرجان حوالى 500 مشارك من مصر و33 دولة أفريقية بجانب 12 دولة من خارج القارة السمراء، حيث يتم عرض 110 أفلام تم توزيعها على 5 مسابقات، كما تم اختيار 23 من الفنانين والسينمائيين فى لجان تحكيم المهرجان، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن تفاصيله وحضور السيناريست الكبير مدحت العدل رئيس شرف المهرجان، ورئيس المهرجان ومؤسسة السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسينى، والمخرجين سعد هنداوى وخيرى بشارة وخالد الحجر والمنتج الكبير جابى خورى رئيس اللجنة العليا لإدارة المهرجان، والفنان طارق عبد العزيز.

ومن المقرر أن يتضمن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا العام فعاليات مميزة تشمل إصدار 3 كتب للدورة السابعة وهى كتاب عن الناقد السينمائى "سمير فريد" من تأليف أمل الجمل وذلك احتفالا بإطلاق اسمه على الدورة الجديدة، بجانب كتاب آخر عن السينما التسجيلية فى أفريقيا بعنوان "سمات التنوع الإبداعية فى الفيلم التسجيلى الأفريقى" تأليف فرانسوا فرونتى وديلفى كيفوانى وترجمة مديجة حجازى، والكتاب الثالث هو "الرق والحرية والهجرة فى السينما الأفريقية" تأليف فاروق عبد الخالق، وتشمل تكريمات المهرجان من دولة السنغال المخرج السينمائى موسى توريه وهو أحد رموز السينما الأفريقية فى الفترة الأخيرة، كما يتم تكريم النجم جميل راتب أحد أهم الممثلين المصريين الذين انطلقوا إلى السينما العالمية بتميزه بثقافته العالية، والنجمة غادة عادل التى شاركت فى العديد من الأفلام المصرية فى الـ25 سنة الأخيرة، ويُعرض لها فيلم "ملاكى إسكندرية" بحضور المخرجة سندرا نشأت، وتم أيضًا اختيار سينما دولة رواندا للتركيز عليها كسينما شابة واعدة. وفى ضوء ذلك سيتم عرض 5 أفلام متميزة تم إنتاجها فى السنوات العشر الماضية. وفى هذا الإطار تم الاتفاق مع مهرجان "مشرقى للسينما الأفريقية" برواندا، على أن تكون مصر دولة ضيف الشرف للمهرجان فى دورته المقبلة أبريل 2018.

ومن جانبه، أعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن أنه من المحاور المهمة فى الدورة السابعة ملتقى "رؤى معاصرة لمستقبل أفريقيا: السينما والثقافة أساس للتنمية"، وهذا الملتقى هو حدث قائم بذاته يقام بالتوازى مع فعاليات المهرجان السينمائية المختلفة، ويستمر فى الفترة من 19 إلى 20 مارس، ويشارك فيه عدد من المتخصصين والمسئولين من أفريقيا، وتصدر عنه توصيات لتحسين أداء وسائل وأدوات التنمية الثقافية فى دول أفريقيا، وتفعيل القرارات من أجل غد أفضل لدول القارة، وفى إطار الملتقى سيتم الاحتفاء بمئوية كل من ميلاد المناضل الجنوب أفريقى نيلسون مانديلا، والزعيم المصرى الراحل جمال عبد الناصر، واللذين أثرا فى العديد من شعوب الدول الأفريقية، كما سيتم الاحتفاء بحائزى جوائز نوبل من القارة الأم، لتأثيرهم الكبير فى نفوس الشعوب والسينمائيين. وتُعرض بهذه المناسبة مجموعة من الأفلام فى قسم موازى للمهرجان.

وأوضح سيد فؤاد، فى تصريحات على هامش إعلان تفاصيل الدورة السابعة للمهرجان، أنه بالنسبة للندوات فقد لاحظت إدارة المهرجان أن الجانب النظرى التحليلى للسينما التسجيلية لم يلق ما يستحقه فى أغلب المهرجانات والفعاليات السينمائية وذلك قياسًا بأهميتها ودورها كذاكرة للأحداث والبشر والجغرافيا، ولذلك خصصت إدارة المهرجان ندوة بعنوان "السينما التسجيلية فى أفريقيا" ويتم عرض أهم الأفلام التسجيلية المنتجة فى أفريقيا ومن الندوات الأخرى ندوة عن الناقد السينمائى الراحل سمير فريد والكتاب الصادر عنه وندوة عن كتاب "الرق والحرية والهجــرة فى السينمــا الأفريقيـــة" تأليف فاروق عبد الخالق.