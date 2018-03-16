"التعليم": نتابع شكوى أولياء أمور حول عدم وصول قائمة المحذوفات لبعض المدارس







كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع مطالب وشكوى أولياء الأمور الخاصة بعدم وصول قائمة الموضوعات التى تم تحديدها للإطلاع والقراءة فقط من مناهج مرحلة التعليم الأساسى إلى بعض المدارس حتى الآن.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة وضعت قائمة المحذوفات على موقع الوزارة وتم إرسال نشرات بها إلى المديريات والموجهين العموم بكل مديرية، موضحة أن هناك تعليمات صريحة بعدم إدراجها فى امتحانات نهاية العام، قائلة: لا داعى للقلق وعلى أولياء الأمور أن يطمئنوا فى هذا الأمر.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة سوف تخطاب المديريات عن طريق مستشارى المواد الدراسية قبل عقد امتحانات نهاية العام بشأن استبعاد تلك الأجزاء التى تم تخصيصها للإطلاع على قائمة الموضوعات التى تأتى منها أسئلة آخر العام الدراسى.