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التعليم تعقد الاجتماع الدورى لمجلس أمناء مدارس المتفوقين فى العلوم "STEM"

الجمعة، 16 مارس 2018 02:28 م
التعليم تعقد الاجتماع الدورى لمجلس أمناء مدارس المتفوقين فى العلوم "STEM" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
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عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام الاجتماع الدورى لمجلس أمناء مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا  STEM.

ورحب حجازى فى بداية الاجتماع بالدكتور خالد السيد  مدير وحدة STEM، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع للوقوف على المشكلات والعمل على سرعة حلها، بالإضافة إلى عرض ماتم الاتفاق عليه فى الاجتماع السابق.

وأكد حجازى على ضرورة وجود آليات للتعبير عن الآراء، مع ضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء بصورة أكبر، موجهًا بأن يقوم كل عضو من المجلس بتقديم تقرير عن ما قدمه لمدرسته، وذلك فى ضوء القرار الوزارى المنظم لمجالس الأمناء، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة مكثفة لجميع مدارس STEM لإزالة أسباب الشكوى التى تم تقديمها فى الاجتماع السابق، كما أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الموعد الذى تم تحديده فى الجلسة الماضية.

خلال الاجتماع دارت عدة مناقشات منها: وضع خطة للأنشطة، وصيانة المدارس، وتفعيل دور الإخصائى النفسى والاجتماعى فى تحقيق الرعاية النفسية  للطلاب بما يتناسب مع طبيعة إقامتهم فى المدرسة، كما تم مناقشة إدراج أوائل مدارس STEM ضمن أوائل الثانوية العامة (علمى علوم، وعلمى رياضة).

 

 

 

 

 


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التعليم

مدارس المتفوقين

العلوم والتكنولوجيا




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