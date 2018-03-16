التعليم العالى تعلن عن جلسات المؤتمر القومى للبحث العلمى "إطلاق الطاقات"







كتب وائل ربيعى

برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبدأ صباح الإثنين المقبل فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 19- 20 مارس الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من السادة الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

يتناول المؤتمر العديد من الجلسات التي تعقد على مدار يومين، حيث يتضمن اليوم الأول جلستين، الأولى: تحت عنوان (سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار... تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بحضور وزيري التعليم العالي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

والثانية: تحت عنوان (ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع) بحضور وزيري التعليم العالي والإنتاج الحربي.

ويشمل اليوم الثاني (4 جلسات) الأولى: تحت عنوان (دور البحث العلمي في المشروعات القومية) بحضور وزيري التعليم العالي والزراعة.

والثانية: حول (الصحة والدواء) بحضور وزيري التعليم العالي والصحة.

والثالثة: حول (الطاقة والمياه) بحضور وزراء التعليم العالي والكهرباء والري والموارد المائية.

والرابعة: حول (دور البحث العلمي في مجابهة التطرف والإرهاب) بحضور مساعد رئيس الجمهورية للأمن والإرهاب، ووزيري التعليم العالي والأوقاف.

وسوف يحاضر في هذه الجلسات على مدار اليومين نخبة كبيرة من العلماء والباحثين المتخصصين.