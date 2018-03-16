التعليم العالى: بدء التقدم لمنح الإعلان الثانى لبرنامج الدراسات العليا للمهنيين







كتب – وائل ربيعى

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من د. محمد صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الثانى لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2018/2019 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقاً للاتفاقية رقم 236 - 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.

وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.

وأوضح التقرير أن نماذج التقدم (A، B، C، D) الخاصة بالمنح متاحة على الموقع الإلكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (www.mohe-casm.edu.eg) اعتبارا من اليوم الجمعة 16 مارس الجارى، وستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبة فى الحصول على المنح اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 مارس الجارى وحتى يوم الأحد الموافق 24/6/2018، علماً بأن هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوى الاحتياجات الخاصة، ومحددة وغير خاضعة للائحة البعثات المالية.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية للبعثات ستنظم ورشة عمل حول هذه المنح يوم 12 أبريل المقبل، وعلى من يرغب من السادة ممثلى المؤسسات إرسال بريد إلكترونى على إيميل: (moheusaid2018@gmail.com)، وذلك للحصول على دعوة لحضور ورشة العمل.

وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هى: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).

وتناول التقرير شروط التقدم للحصول على منح الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هى: الحصول على 79 درجة فى اختبار (TOEFL IBT) أو 6.5 درجة فى اختبار الـ IELTS أو الدرجة التى تطلبها الجامعة سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيهما أعلى، والعمل بوظيفة دائمة فى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة المصرية على أن يكون قد أمضى مدة عامين على الأقل فى الخدمة، والحصول على الدرجة المطلوبة فى اختبار GMAT و GRE وفقاً لمتطلبات الجامعة سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحول الشروط الخاصة بمنح المهمات العلمية فهى تتطلب الحصول على 70 درجة فى اختبار (TOEFL IBT) أو 6 درجات فى اختبار الـ IELTS، والحصول على درجة الدكتوراه، والعمل بوظيفة دائمة فى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة المصرية على أن يكون قد أمضى مدة عامين على الأقل فى الخدمة.

وفيما يتعلق بمنح الحصول على تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية يشترط الحصول على 70 درجة فى اختبار (TOEFL IBT) أو 6 درجات فى اختبار الـ IELTS، والعمل بوظيفة دائمة فى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة المصرية على أن يكون قد أمضى مدة عامين على الأقل فى الخدمة.

جدير بالذكر أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي، ولن تقبل الإدارة المركزية للبعثات إلا نموذج تقدم (A) واحد فقط من المؤسسة ونموذج تقدم (B) والأوراق المطلوبة لكل مرشح، وذلك عن طريق المؤسسة التى يعمل بها فى موعد غايته يوم الأحد الموافق 24/6/2018، كما يمكن للمؤسسة التقدم للبرنامج بحد أقصى 13 منحة مقسمين كالآتى: (عدد 3 منح للماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة معاً، وعدد 5 منح مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وعدد 5 منح تدريب لمدة فصل دراسي).