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التخطيط تنهى المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لتخطيط وإدارة المشروعات

الجمعة، 16 مارس 2018 01:31 م
التخطيط تنهى المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لتخطيط وإدارة المشروعات صورة جماعية للمتدربين بوزارة التخطيط





كتب: مصطفى عبد التواب
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فى إطار جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، انتهت الوزارة من المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى " تخطيط وإدارة المشروعات والمنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة" والذى شمل جميع الجهات الحكومية المنوطة بإعداد الخطة السنوية، وتم عقده بمقر معهد التخطيط القومى.

وقالت الدكتورة هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان اليوم، إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهات الحكومية المختلفة لتبنى نظام الإدارة بالنتائج واستخدام الإطار المنطقى لتخطيط المشروعات، بالإضافة إلى التدريب على استخدام المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة التخطيط لإدخال المشروعات وذلك لميكنة عملية إعداد الخطة وتسهيل المتابعة والربط بين الجهات المختلفة.

اضافت السعيد أن التدريب تم لنحو 60 متدرب من المسؤولين عن عملية التخطيط وإعداد الموازنة بالجهات المختلفة من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالى والبحث العلمي، وعدد 24 جامعة حكومية والمراكز البحثية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن التدريب تضمن مجموعة من المحاضرات حول ما تقوم به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 والخطة السنوية، بالإضافة إلى شرح لعملية التحول إلى موازنة البرامج والأداء والتى تقوم بتنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارة المالية.

الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بالمرحلة الأولى من التدريب خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين للعاملين بوزارة التخطيط من القطاعات المختلفة ومكاتب التخطيط الاقليمى التابعة للوزارة وذلك بهدف إرساء المفاهيم الخاصة بالتخطيط وإدارة المشروعات لتمكينهم من تقييم الخطط السنوية الواردة من الوزارات، وتوزيع الاستثمارات بصورة متوازنة، والتواصل مع جهات الإسناد المختلفة بصورة فعالة لتطبيق مفاهيم وأدوات نظام الإدارة

 


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